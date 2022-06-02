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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о своем желании получить гражданство России. Подробности сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что очень разочарован в командовании. Его малообученных бойцов отправили на смерть, чтобы прикрыть собственное бессилие и отступление. По словам Кузьменко, жители Херсона сейчас чувствуют себя уверенно, они находятся в безопасности. Командир отметил: «Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами».

Дмитрий Кузьменко рассказал, что уже в первый день спецоперации командир от ВСУ при выходе на связь сообщал, что в направлении Херсонской области ничего не происходит.

Он уверял, что российские военные в сторону города передвигаться не будут. Кузьменко заявил, что украинские военные и сотрудники силовых структур сбежали из города уже в первые два дня начала спецоперации.

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