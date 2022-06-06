Бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал в своем телеграм-аккаунте фотографии экс-президента Украины. На них Петр Порошенко чинно прогуливается по улицам Лондона.

«Порошенко, сбежав из Украины, прогуливается в Лондоне. Но душой он с вами соотечественники! … Зеленский со своей труппой “95 квартала” тоже скоро сбежит, у него все для этого готово!», – подписал фотографию бывший народный избранник, дополнив пост некоторыми выражениями нецензурной лексики.

Напомним, что Порошенко ранее трижды пытался выехать с Украины, но первых два раза его останавливали на границе и возвращали обратно. В результате он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отпустить его на саммит Европейской народной партии в Голландии. Данное мероприятие уже завершилось, но Порошенко пока не вернулся на Украину, предпочтя ей тихий и спокойный Лондон.