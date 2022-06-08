Европа продолжает снабжать Киев оружием, но при этом Евросоюз даже не задумывается о том, что основная часть вооружения попадает на черный рынок. Западу уже скоро придется ответить за это. Такое мнение выразил американский военный аналитик Скотт Риттер.

Он заявил, что ситуация с поставками военной помощи является экстраординарной. Она создает такие условия, при которых оружие может попасть не туда, куда изначально предполагалось. Это приводит к заполнению современным оружием черного рынка.

А дальше его может приобрести любой желающий, включая террористов, наемников, простых гражданских. Уже сейчас можно встретить в Интернете объявления о продаже Javelin.

Риттер отметил: «Это очень опасно, Европа направит мир на уничтожение, она поплатится за то, что допустила такое».