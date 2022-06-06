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Сеть ресторанов быстрого питания, которая придёт на смену McDonald’s на её мощностях, готовится к открытию. Там объявили, что возобновили найм новых сотрудников.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ресторанной сети, все работники McDonald’s на время простоя сохранили рабочие места. Пока рестораны не работали, набор новых сотрудников не производился, но сейчас его возобновили.

Более 800 ресторанов McDonald’s в России приостановили работу в середине марта. Такое решение приняли американские владельцы сети на фоне действий России на Украине. Позже компания заявила об уходе из России, а все местные активы были проданы бизнесмену Александру Говору.

Планируется, что в Москве бывшие рестораны McDonald’s под новым брендом откроются уже 12 июня. Впоследствии должны открыться точки общепита и в других городах России. Ожидается, что вся сеть заработает в течение лета.

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