Сеть ресторанов быстрого питания, которая придёт на смену McDonald’s на её мощностях, готовится к открытию. Там объявили, что возобновили найм новых сотрудников.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ресторанной сети, все работники McDonald’s на время простоя сохранили рабочие места. Пока рестораны не работали, набор новых сотрудников не производился, но сейчас его возобновили.

Более 800 ресторанов McDonald’s в России приостановили работу в середине марта. Такое решение приняли американские владельцы сети на фоне действий России на Украине. Позже компания заявила об уходе из России, а все местные активы были проданы бизнесмену Александру Говору.

Планируется, что в Москве бывшие рестораны McDonald’s под новым брендом откроются уже 12 июня. Впоследствии должны открыться точки общепита и в других городах России. Ожидается, что вся сеть заработает в течение лета.