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Заявления президента РФ Владимира Путина об отсутствии в мире аналогов межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», а также о ее колоссальной боевой мощи, «очень близки к истине», заявил журналист британского таблоида Mirror.

Российский лидер отметил, что ракета «Сармат» создана специально для повышения обороноспособности и укрепления безопасности страны. Она вынудить всех противников России «дважды подумать», прежде чем угрожать ее национальным интересам, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее американский сенатор Том Мур заявил о серьезной опасности, которая исходит от МБР «Сармат». Он отметил, что ракета способна нести различные виды вооружений. Технологическая сложность этой разработки, по его мнению, представляет для США угрозу.

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