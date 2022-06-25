Всего в 70 километрах от границ воздушного пространства РФ в Крыму появился военный самолет RC-135W Rivet Королевских ВВС Великобритании. Портал Avia.Pro отмечает, что Лондон таким образом решился на организацию серьезных провокаций против России.

По предположению экспертов, самолет выполнял свои стандартные функции – разведку и мониторинг ситуации в регионе. Объектами наиболее пристального его внимания были боевые корабли РФ, которые появились в районе Новороссийска.

Не исключено, что именно они были главной целью разведывательного борта, который собирал информацию о кораблях и имеющихся у них вооружении.

Отмечается, что информации о вылете на перехват российских истребителей пока не поступала. Но появление британского самолета на столь опасном расстоянии от рубежей РФ – это весьма серьезный инцидент.