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Участвующий в боевых действиях на стороне Украины наемник из Великобритании снял на видео «ужасы окопных будней» и выложил запись в Сеть.

На кадрах зафиксированы постоянные обстрелы позиций ВСУ, а также иногда мелькают другие представители так называемого «иностранного легиона», поясняет портал «Русская весна».

Сам боевик рассказывает, что единственное, что иногда остается военнослужащим ВСУ и «серым гусям» — это прятаться в окопах под грохот канонады. Обстрелы позиций часто ведутся на протяжении всех 24 часов, поэтому никаких шансов на достойное сопротивление не остается.

«Все, что нам остается делать, — сидеть в окопах и ждать, когда закончится этот ужас», – написал британец.

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