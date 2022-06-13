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Температура мозга может повышаться до 40 градусов и выше, уверены британские ученые, которые доказали эту гипотезу экспериментальным путем. Они провели исследование с привлечением 40 добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет, передает РИА Новости.

Испытуемым раздали специальные приборы, отслеживающие активность мозга, а также провели магнитно-резонансную спектроскопию, позволяющую оценить состояние мыслительного органа.

Выяснилось, что на поверхности мозга температура может достигать средних значений в 38,5 градуса, а вот в глубинных структурах она поднимается до 40 градусов и выше. Также ученые установили, что женский мозг нагревается в среднем на 0,4 градуса больше, чем мужской. Это стало следствием менструального цикла.

По мнению автора исследования Джона О’Нил, наиболее удивительным стало то, что температура мозга здорового человека достигает тех значений, которые в других частях тела указывают на наличие серьезного заболевания.

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