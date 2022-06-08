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Бойцы британского элитного парашютно-десантного полка устроили настоящую оргию на территории воинской части в Колчестере. Для этих целей они тайно провезли в часть женщин. Подробности сообщает издание The Sun.

Об инциденте стало известно по записям камеры видеонаблюдения. На них было видно, как на территории части находилась рыжеволосая женщина. Один солдат отдавал честь, пока его друг занимался с рыжеволосой женщиной сексом. Все это зафиксировали камеры.

Военная полиция инициировала проведение расследования. Теперь им предстоит выяснить, были ли со стороны десантников допущены нарушения военных приказов.

Представители британских Вооруженных сил заявили: «Армия ожидает от всего личного состава высочайших стандартов поведения. Любой, кто не соблюдает эти стандарты, будет подвергнут расследованию».

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