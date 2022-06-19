Великобритания планировала направить в Косово и Боснию подразделение из трехсот десантников, однако отменила это решение. Причиной стало появление в Сети видеозаписи со сценами группового секса, опубликованные 7 июня.

Видео было сделано в воинской части в Колчестере. Комментируя этот ролик, генерал Патрик Сандерс заявил, что называть происходящее на записи «оргией» неправильно. Так как подобная характеристика оскорбляет женщин и очерняет британских военных.

Также Сандерс отметил, что всех десантников, которые участвовали в «не оргии», исключили из миссии на Балканах. Причина – «утрата доверия» к военнослужащим. Теперь в Боснию и Косово будет передислоцировано другое подразделение.