У поселка Нью-Йорк на территории ДНР скопления боевиков ВСУ успешно уничтожаются с вертолетов Ка-52 «Аллигатор». При этом разведывательные подразделения независимой республики наводят винтокрылые машины на цели, сообщил портал «Русская весна».

Отмечается, что звено ударных вертолетов получает координаты целей, после чего отдельные винтокрылые машины поочередно наносят удары по противнику и тут же уходят на противозенитный маневр. Это позволяет уничтожать крупные формирования ВСУ и не подставляться под их ответные атаки.

Напомним, что именно на Донбассе сейчас разворачиваются основные события спецоперации ВС РФ. Союзные силы наступают на Лисичанск и Славянск, выдавливая подразделения противника из попадающихся на пути населенных пунктов. Кроме того, российские военные успешно действуют и на других направлениях.