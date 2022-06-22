читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У поселка Нью-Йорк на территории ДНР скопления боевиков ВСУ успешно уничтожаются с вертолетов Ка-52 «Аллигатор». При этом разведывательные подразделения независимой республики наводят винтокрылые машины на цели, сообщил портал «Русская весна».

Отмечается, что звено ударных вертолетов получает координаты целей, после чего отдельные винтокрылые машины поочередно наносят удары по противнику и тут же уходят на противозенитный маневр. Это позволяет уничтожать крупные формирования ВСУ и не подставляться под их ответные атаки.

Напомним, что именно на Донбассе сейчас разворачиваются основные события спецоперации ВС РФ. Союзные силы наступают на Лисичанск и Славянск, выдавливая подразделения противника из попадающихся на пути населенных пунктов. Кроме того, российские военные успешно действуют и на других направлениях.

Вам может понравиться

В Швейцарии зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом

Почти на 50% увеличилось за неделю число случаев заражения коронавирусом в Швейцарии. Такие данные приводит местное управление здравоохранения. Уточняется, что за последнюю неделю в стране было подтверждено более 24,7 тысяч

Эксперт Коротченко рассказал, как перекрыть каналы поставок оружия НАТО на Украину

Ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины позволят полностью перекрыть канал поставок западного оружия для ВСУ, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он также рассказал, что Киев делает громогласные заявления по поводу

СМИ: Украинские боевики ликвидируют иностранных наемников

Несколько иностранных наемников уже стали жертвами украинских военнослужащих, написал американский журналист Сет Харп. Он привел рассказы «серых гусей», которые отправились на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Так, один
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |