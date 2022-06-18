Военнослужащие НМ ДНР, которые ведут боевые действия на Авдеевском направлении под Донецком, рассказали о первом знакомстве с американскими барражирующими боеприпасами Switchblade-300. Эти дроны-камикадзе весьма активно начали использовать боевики ВСУ, передает «Военное обозрение».

Бойцы рассказали, что 50-сантиметровый дрон сперва кружит над землей в поисках цели. Он ведет наблюдение за окружающим пространством с помощью расположенной сбоку корпуса камеры. Как только мишень обнаружена, барражирующий боеприпас разгоняется до максимальной скорости и делает круг, готовя атаку.

Один из военнослужащих отметил, что Switchblade-300 – очень шумный дрон, который несложно обнаружить. Он «жужжит» гораздо громче, чем любые БПЛА, поэтому перепутать его с другой техникой невозможно. Поражение цели осуществляется за счет детонации взрывчатого вещества, в качестве которого используется пластид. При этом разлета осколков после атаки не наблюдается.