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Народная милиция ЛНР и ДНР каждый день получает новые трофеи в боях против ВСУ. В ее распоряжение попадают в основном советское стрелковое оружие и натовские переносные комплексы, такие как NLAW или Javelin. Эти ПТРК встречаются на разрушенных либо оставленных позициях противника.

По словам командиров подразделений НМ, противотанковые комплексы хоть и поступают сразу не вооружение, но использовать их приходится все реже. У Киева в последние недели наблюдается дефицит танков и бронетранспортеров, являющихся целям для таких боевых систем.

Именно поэтому бойцы Народной милиции используют гранатометы западного образца разве что для нанесения ударов по хорошо укрепленным позициям ВСУ и националистических батальонов и для взлома их обороны.

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