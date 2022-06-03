Народная милиция ЛНР и ДНР каждый день получает новые трофеи в боях против ВСУ. В ее распоряжение попадают в основном советское стрелковое оружие и натовские переносные комплексы, такие как NLAW или Javelin. Эти ПТРК встречаются на разрушенных либо оставленных позициях противника.

По словам командиров подразделений НМ, противотанковые комплексы хоть и поступают сразу не вооружение, но использовать их приходится все реже. У Киева в последние недели наблюдается дефицит танков и бронетранспортеров, являющихся целям для таких боевых систем.

Именно поэтому бойцы Народной милиции используют гранатометы западного образца разве что для нанесения ударов по хорошо укрепленным позициям ВСУ и националистических батальонов и для взлома их обороны.