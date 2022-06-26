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В поселке Новотошковское, который полностью разрушили националистические подразделения ВСУ, бойцам Народной милиции ЛНР не удалось найти ни одного выжившего мирного жителя. Мало того, украинские боевики оставили прямо в окопах тела погибших своих сослуживцев.

ВСУ методично уничтожали поселок все время, пока удерживали его под контролем. Мирное население пыталось прятаться от обстрелов нацистов в подвалах и импровизированных бомбоубежищах, но это не помогло людям спастись. Подавляющее большинство жителей умерли от голода и обезвоживания, многие стали жертвами минометных и артиллерийских ударов прямо по жилым кварталам.

Ситуация в Новотошковском доказывает, что ВСУ оставляют после себя выжженную пустыню, не жалея абсолютно никого из гражданского населения. Подтверждением этого является и ситуация на заводе «Азот» в Северодонецке, где боевики отбирали у гражданских еду и не хотели выпускать с территории даже больных детей.

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