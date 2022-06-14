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Бойцы-железнодорожники группировки «Отважные» Центрального военного округа самостоятельно собрали бронепоезд “Енисей”. Подробности передает корреспондент “Известий“.

Такие составы российские солдаты использовали в году Великой Отечественной войны для артиллерийской поддержки войск и противовоздушной обороны. Но сейчас бронепоезд будет использоваться в гуманитарных целях. Он должен будет доставлять продовольствия и строительные материалы для восстановления освобожденных сел и городов в ДНР.

Необходимость в бронепоезде появилась тогда, когда удалось восстановить два железнодорожных моста на Украине. Ранее они быть взорваны боевиками ВСУ. Железнодорожные пути – самый оптимальный способ доставки, так как по воздуху вертолеты не везде могут пролететь, а дороги не все еще разминированы.

Начальник бронепоезда рассказал о подробностях состава: «Поезд вооружен специальной техникой. При необходимости проводит техническую разведку, разминирование порученных железнодорожных участков. Цвет — чтобы сливался с местностью, подобран группировкой «Отважные».

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