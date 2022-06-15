Генерал-майор полиции Апти Алаудинов, возглавляющий спецназ «Ахмат», рассказал о трофеях, полученных бойцами подразделения в боях с ВСУ. Он отметил, что в числе «подарков» имеется все оружие, которым так сильно гордится Североатлантический альянс.

Больше всего российским военным досталось противотанковых комплексов Javelin и NLAW. Первый, по словам самих спецназовцев, совсем не так эффективен, как обещали украинским войскам представители США. Он слишком тяжелый, неудобный в эксплуатации и на способен полностью уничтожать бронетехнику. Ракетам «Джавелинов» удается иногда пробить броню и даже уничтожить динамическую защиту. Однако в подавляющем большинстве случае экипаж танка выживает, а сама боевая машина уходит на мелкий ремонт и возвращается, чтобы уничтожать противника дальше.

NLAW представляет собой интеллектуальный противотанковый комплекс, который в умелых руках становится весьма эффективным оружием. Вот только с этими самыми руками у ВСУ имеется большая проблема. Поэтому украинцы просто выбрасывают западные «игрушки» и берутся за старое, но привычное советское оружие.

Практически не используют трофеи и сами спецназовцы ВС РФ. Они предпочитают надежное и эффективное российское вооружение западным образцам, которые во многом зависят от заряда батареек или других факторов.