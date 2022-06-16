читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на эти цели то 700 миллионов, а то и целый миллиард долларов. При этом далеко не все вооружение является эффективным, отметил корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Он рассказал, что военнослужащие ЛНР и ДНР, регулярно пополняющие свои арсеналы трофеями от НАТО, проверили оружие в действии. К примеру, британские гранатометы NLAW демонстрируют самую низкую эффективность, так как имеют небольшую дальность поражения целей. Кроме того, большинство этих комплексов пришло Киеву с изношенными аккумуляторами, заменить которые невозможно.

Не стал для Киева «супероружием» и хваленый «Джавелин». В Сети неоднократно публиковались видеозаписи, на которых российские танки даже после 3-4 попаданий из этого ПТРК спокойно продолжали передвигаться и отстреливать боевиков ВСУ. Кроме того, система наведения комплекса очень капризна, из-за чего его точность зависит и от условий эксплуатации, и даже от погоды.

Около сотни дронов-камикадзе, предназначенных для ударов по боевой технике, ВСУ вообще не применяют. Для них это оружие оказалось слишком уж сложным, поэтому они предпочитают собственные самодельные БПЛА с привязанным к ним взрывными устройствами. Именно поэтому упоминаний о применении американских дронов в Сети пока не появлялось.

Вам может понравиться

Артамонов рассказал, как ВС РФ отомстят украинским боевикам за варварский обстрел Донецка

Варварские действия ВСУ, обстрелявших мирный Донецк, не останутся без ответа, уверен военный эксперт Александр Артамонов. В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что союзные силы предпримут необходимые меры, чтобы лишить противника

Эксперт Артамонов объяснил, почему ВС РФ не удается пока полностью перерезать каналы снабжения ВСУ

Несмотря на те меры, которые ВС РФ предпринимают для прекращения снабжения ВСУ западным оружием, оно продолжает поступать в зону боевых действий, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Александр Артамонов. Он пояснил,

В Минстрое РФ определили, что будут восстанавливать на Донбассе в первую очередь

Подготовка к новому учебному году и к новому отопительному сезону – первоочередные задачи, которые будут решать российские власти при восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение приняли в Минстрое
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |