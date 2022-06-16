Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на эти цели то 700 миллионов, а то и целый миллиард долларов. При этом далеко не все вооружение является эффективным, отметил корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Он рассказал, что военнослужащие ЛНР и ДНР, регулярно пополняющие свои арсеналы трофеями от НАТО, проверили оружие в действии. К примеру, британские гранатометы NLAW демонстрируют самую низкую эффективность, так как имеют небольшую дальность поражения целей. Кроме того, большинство этих комплексов пришло Киеву с изношенными аккумуляторами, заменить которые невозможно.

Не стал для Киева «супероружием» и хваленый «Джавелин». В Сети неоднократно публиковались видеозаписи, на которых российские танки даже после 3-4 попаданий из этого ПТРК спокойно продолжали передвигаться и отстреливать боевиков ВСУ. Кроме того, система наведения комплекса очень капризна, из-за чего его точность зависит и от условий эксплуатации, и даже от погоды.

Около сотни дронов-камикадзе, предназначенных для ударов по боевой технике, ВСУ вообще не применяют. Для них это оружие оказалось слишком уж сложным, поэтому они предпочитают собственные самодельные БПЛА с привязанным к ним взрывными устройствами. Именно поэтому упоминаний о применении американских дронов в Сети пока не появлялось.