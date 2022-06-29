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Россия на Украине противостоит Североатлантическому альянсу, использующему ВСУ в качестве пушечного мяса. При этом наблюдается его постоянно возрастающий дефицит, поэтому коллективный Запад пытается закрыть бреши в обороне отрядами наемников.

Депутат Госдумы Александр Бородай рассказал изданию «Украина.ру», что ВС РФ в настоящий момент уверенно наступают на Донбассе и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. С каждым днем союзные силы приобретают все больше боевого опыта, поэтому отступать не собираются. Они настроены достичь всех целей специальной военной операции.

Украинского пушечного мяса Западу уже катастрофически не хватает, поэтому он вынужден присылать целые подразделения наемников. В них фактически задействуются военнослужащие НАТО, которые в настоящий момент остались не у дел либо перебрались из регулярных армий своих стран в частные военные компании и прочие подобные структуры.

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