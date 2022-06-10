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Российские военные, участвующие в боевых действиях в ходе спецоперации на территории Украины, обязательно одержат тактическую победу. Такое убеждение высказал депутат Государственной Думы и главы Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Подробности передает издание «Украина.ру».

Парламентарий прокомментировал свое мнение: «У нас действительно есть определенные тактические успехи, которые должны привести к большой победе. Мы уже одержали важную победу на южном фронте. Мы сначала блокировали, а потом взяли и добили группировку противника в Мариуполе».

Бородай подчеркнул стратегическую важность Мариуполя для российской армии. Это крупный транспортный узел, в котором были сосредоточены основные силы противника. Но теперь они уже не несут никакой угрозы. По словам депутата, благодаря успехам в Мариуполе удалось высвободить большую группу российских войск, которую направили на другие участки фронта.

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