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Предприятия РФ, которые осуществляют производство высокоточных ракет, сейчас работают в интенсивном режиме, не покладая рук, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который отвечает за военно-промышленный комплекс страны.

Он отметил, что запасы ракет ритмично пополняются, что позволяет восполнять их без особого труда. Подтверждают это ежедневные сообщения Минобороны РФ, в которых озвучивается информация о нанесении ударов с применением высокоточного вооружения по все новым объектам военной инфраструктуры Украины.

«Ведущие предприятия, которые производят это вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук», – рассказал Борисов в интервью изданию РБК.

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