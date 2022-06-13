Предприятия РФ, которые осуществляют производство высокоточных ракет, сейчас работают в интенсивном режиме, не покладая рук, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который отвечает за военно-промышленный комплекс страны.

Он отметил, что запасы ракет ритмично пополняются, что позволяет восполнять их без особого труда. Подтверждают это ежедневные сообщения Минобороны РФ, в которых озвучивается информация о нанесении ударов с применением высокоточного вооружения по все новым объектам военной инфраструктуры Украины.