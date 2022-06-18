В ходе спецоперации ВС РФ на Украине российские военные практически ежедневно захватывают в качестве трофеев оружие западного образца. Наиболее интересные экземпляры сразу передаются в профильные институты для внимательного изучения, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Он отметил, что таким же образом поступают и ВСУ, и курирующих Украину Запад. Однако в настоящий момент не существует рисков утечки российских технологий, применяемых в процессе изготовления гиперзвуковых ракет и других боевых систем.

По словам Борисова, высокотехнологичное современное оружие воспроизвести с исходными характеристиками сегодня довольно сложно. Даже если разобрать какие-то образцы по винтикам, провести необходимые исследования и попытаться создать точно такое же вооружение, успех не гарантируется. По той простой причине, что существует множество нюансов, связанных с технологическими решениями и материалами. Для точного воспроизведения требуется декомпозиция на молекулярном уровне, однако осуществить ее можно далеко не всегда