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В ходе спецоперации на Украине ВС РФ громит подразделения ВСУ, добиваясь успехов на Донбассе, но при этом держит в уме гипотетические войны, которые могут начаться после завершения СВО, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Борис Рожин.

Он пояснил, что сейчас Россия фактически находится в состоянии холодной войны с Соединенными Штатами. При этом она достаточно успешно действует на Донбассе. Уже практически полностью взяты под контроль Северодонецк и Лисичанск, наблюдается пусть медленное и тяжелое, но все же продвижение на Славянском, Авдеевском и Харьковском направлениях.

Первоочередной задачей эксперт называет полную зачистку Лисичанского котла, после которой ВС РФ займутся освобождением таких городов ДНР, как Артемовск, Северск и Славянск. После этого будет освобождена и остальная часть республики.

Вмешательство в конфликт США, накачивающих Украину оружием, создают угрозу ядерной войны, поэтому ВС РФ придется ликвидировать ее в целом ряде других локальных войн, считает Рожин.

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