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Несмотря на то, что поддержка идеи вступить в Европейский Союз (ЕС) в Норвегии достигла рекордной отметки за 12 лет, большинство жителей страны пока относятся к такой идее отрицательно. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого публикует издание Verdens Gang.

За последний год число противников членства в ЕС снизилось, но на относительно небольшую долю: с 54 процентов до примерно 49-ти. Однако при этом выросла доля сомневающихся с почти 12 процентов до 16-ти.

Исключительно положительно об идее включить Норвежское королевство в число стран Евросоюза высказывается чуть больше трети его жителей.

Как отмечает газета, опросы по поводу вступления в Евросоюз в Норвегии проводятся с завидным постоянством. При этом на протяжении многих лет позиция жителей особо не меняется. Больше всего противников вступления в ЕС было в 2008 году (54,3%), больше всего сторонников вступления – в этом году.

Опрос, на который ссылается Verdens Gang, проводился среди 1001 жителя страны. Среди респондентов были люди разных возрастов, пола и социального статуса.

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