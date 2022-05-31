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Несмотря на показное нежелание иметь что-то общее с российскими энергоносителями, Болгария не может и отчасти не хочет перекрывать газопровод “Балканский поток”. Через него транспортируется российский газ в другие государства. Об этом заявил болгарский специалист по газовой и нефтяной разработкам Христо Казанджиев.

В интервью издания “Марица” эксперт отметил, что компания “Булгартрансгаз” несколько месяцев назад заключила с Россией договор о транзите “голубого топлива” и уже получила оплату за транзит в течение ближайших двух лет. В такой ситуации перекрыть газопровод просто нереально, отметил специалист.

Теоретические болгарское правительство могло бы вернуть деньги обратно в Россию, но среди болгарских властей по этому вопросу нет единого мнения, уточнил Казанджиев. Таким образом, все разговоры о перекрытии трубопровода – не более чем популизм, считает эксперт.

Через “Балканский поток” российский газ поступает в Сербию и Венгрию. В этих странах от российского газа не отказывались.

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