Более 500 украинских детей, которым еще не исполнилось 18 лет, не могут попасть в Великобританию из-за нового закона, принятого в Лондоне. Он гласит, что въехать в страну юные украинцы могут только вместе с биологическими родителями, но очень многие сбежали с Украины вместе с родственниками, что осложняет пересечение границы, передает издание “Московский комсомолец”.

Британские власти заявляют, что законопроект принят, чтобы предотвратить торговлю людьми. Однако от этого совсем не легче тем несовершеннолетним украинцам, которые уже выехали из своей страны, но не могут попасть в Великобританию.

Так, Сандра Тилли и Кевин Хеннелли, которые живут в Линкольншире, намеревались принять у себя дома 24-летнего Александра и его сестру Наталью. Однако девочке исполнилось только 15 лет и ее в страну не пускают. Несмотря на то, что разрешение родителей, заверенное по всей форме, у Натальи имеется.

В результате Александр, у которого закончился срок действия паспорта, был вынужден вернуться на Украину, чтобы обновить документ, оказался в зоне боевых действий и сейчас о его дальнейшей судьбе нет никакой информации.