Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Более 500 украинских детей, которым еще не исполнилось 18 лет, не могут попасть в Великобританию из-за нового закона, принятого в Лондоне. Он гласит, что въехать в страну юные украинцы могут только вместе с биологическими родителями, но очень многие сбежали с Украины вместе с родственниками, что осложняет пересечение границы, передает издание “Московский комсомолец”.

Британские власти заявляют, что законопроект принят, чтобы предотвратить торговлю людьми. Однако от этого совсем не легче тем несовершеннолетним украинцам, которые уже выехали из своей страны, но не могут попасть в Великобританию.

Так, Сандра Тилли и Кевин Хеннелли, которые живут в Линкольншире, намеревались принять у себя дома 24-летнего Александра и его сестру Наталью. Однако девочке исполнилось только 15 лет и ее в страну не пускают. Несмотря на то, что разрешение родителей, заверенное по всей форме, у Натальи имеется.

В результате Александр, у которого закончился срок действия паспорта, был вынужден вернуться на Украину, чтобы обновить документ, оказался в зоне боевых действий и сейчас о его дальнейшей судьбе нет никакой информации.

Вам может понравиться

Родион Мирошник: Второй “Азовстали” на северодонецком “Азоте” не будет

На заводе «Азот» в Северодонецке не будет второй «Азовстали», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он пояснил, что хотя украинские военные все еще удерживают контроль над предприятием, подразделения Народной

Пользователи Twitter потребовали отставки посла Украины в Берлине Мельника после очередных претензий в адрес властей ФРГ

Как только немецкие власти отказались поставлять Киеву боевые машины пехоты Marder и танки Leopard-1, в эфире вновь появился посол Украины в Берлине Андрей Мельник и назвал такие действия позором. Его

В Мариуполе поднят частично затопленный сторожевой корабль ВМСУ “Донбасс”

В бухте Мариупольского порта поднят затопленный украинскими пограничниками сторожевой корабль BG-32 «Донбасс». По предварительным данным, его уже отбуксировали в Новороссийск на понтонах, однако официальная информация по этому поводу пока не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |