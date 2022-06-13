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Отток состоятельных граждан из России в этом году будет довольно высоким. До конца 2022-го страну покинут более 15 тысяч граждан, состояние каждого из которых превышает 1 миллион долларов. Такой прогноз даёт британская компания Henley & Partners, она специализируется на услугах по предоставлению гражданства за инвестиции.

Как утверждают эксперты, состоятельные граждане всегда стремились покинуть Россию. На фоне экономических проблем, которые сейчас наблюдаются в стране, эмиграция станет выше, делают вывод специалисты.

Тем не менее 15 тысяч уехавших миллионеров – в процентном соотношение небольшая потеря для России. По оценкам Henley & Partners, в стране сейчас проживает более 100 тысяч граждан с состоянием более 1 миллиона долларов.

Наибольший отток миллионеров в этом году ожидается из Украины. Сейчас их там около 6,7 тысяч, а уехать может практически каждый второй – эксперты прогнозируют, что страну покинут 2,8 тысяч человек с состоянием более миллиона долларов. Вернутся ли они после окончания боевых действий, аналитики не берутся предсказывать.

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