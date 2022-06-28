Украинские боевики подорвались на растяжке из мин, которую до этого сами же и поставили. Произошло это вчера, 27 июня. Момент взрыва был снят с высоты. Подробности инцидента передают корреспонденты “Известий“.

Видео взрыва было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как украинские военнослужащие пробираются сквозь деревья и внезапно подрываются на мине. Как стало известно, все они погибли.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага описал подробности происходящего сейчас на донецком направлении. Украинские боевики часто стреляют в своих же. Об этом рассказывают военнопленные боевики. Один из украинских солдат, находящийся в плену, рассказал о том, что однажды командиры бросили их в населенном пункте и приказали стрелять. Лишь позже стало известно, что огонь велся по своим.

Все чаще военнопленные стали призывать сослуживцев сложить добровольно оружие, так как на командование уже нет надежды.