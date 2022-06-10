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Украинские военные попытались сбить из стрелкового оружия российский ударный вертолет Ка-52, чем привлекли внимание пилота и вызвали огонь на себя, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы публикации выложили видеозапись, на кадрах которой боевики ВСУ стреляют по вертолету без видимых успехов. Мгновение спустя летчик устанавливает, откуда именно ведется огонь, и наносит по противнику сразу несколько ударов авиационными ракетами.

Боевики находились на большом расстоянии от винтокрылой машины, что их и спасло. Они успели спрятаться в укрытие и избежать ликвидации. Но можно предположить, что в следующий раз они несколько раз подумают, чтобы предпринимать какие-то агрессивные действия против мощных ударных вертолетов ВКС РФ.

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