Киев не только получил первую партию американских РСЗО HIMARS, как ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, но и нанес первый удар с использованием этого вооружения, пишет портал Avia.Pro.

Реактивные системы залпового огня M142 атаковали неидентифицированные цели в Черном море за пару часов до сообщения Резникова. Официальной информации об этом в настоящий момент нет.

Напомним, что в первой партии Киев получил четыре РСЗО, которые были переправлены на Украину из Польши. Эти боевые системы планируется развернуть на южном направлении. Кроме того, Соединенные Штаты уже заявили, что принято решение перебросить ВСУ еще четыре M142. Также реактивные системы залпового огня Киеву отправляют Германия и Великобритания.

В настоящий момент ВСУ получили РСЗО с ракетами, дальность действия которых не превышает 80 километров.