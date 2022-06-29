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27-летний украинский боевик с позывным «Мольфар», которому удалось выбраться живым из Мариуполя, рассказал, как осуществлялась его эвакуация. Он считает ее настоящим чудом, сообщает «Московский комсомолец».

Националист осуществлял командование отделом связи узла обороны Мариуполя и получил ранение. Его переправили на металлургический комбинат «Азовсталь», в подземельях которого на тот момент заправляли боевики полка «Азов» (запрещен в России).

Через несколько дней до Мариуполя добрался вертолет ВСУ, который вывез раненного боевика в Днепропетровск. «Мольфар» считает, что пилоты сумели совершить настоящее чудо, так как избежали ударов ВС РФ и провели эвакуацию на хорошем уровне.

По словам боевика, находящиеся в городе военные уже на второй день спецоперации ВС РФ знали, что Мариуполь попадет в окружение. Однако отсутствие координации и качественной связи не позволило ВСУ предотвратить появление котла и оказать достойное сопротивление союзным силам.

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