Боец ВСУ снимал бой против российской артиллерии и, сам того не планируя, снял последние секунды своей собственной жизни, рассказал портал «Военное дело».

Авторы публикации рассказали, что военнослужащий украинской армии находился в момент артиллерийской атаки в своем окопе. На видео хорошо слышны взрывы снарядов, прилетающих на позиции ВСУ. Внезапно запись обрывается, так как один из боеприпасов накрывает именно тот окоп, в котором прятался боевик.

Напомним, что ранее также сообщалось об уничтожении скопления украинской техники, замаскированной в лесополосе. Для этой цели также применялись артиллерийские установки, которые в настоящий момент являются ключевым оружием в боевых действиях на Украине.