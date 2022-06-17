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Боец ВСУ, снимавший на камеру смартфона обстановку на позициях своего подразделения, чуть не попал под артиллерийский удар, а также заснял момент атаки с применением крупнокалиберных боеприпасов, передает портал Avia.Pro.

Сайт опубликовал запись, на которой хорошо видно, как за спиной военнослужащего внезапно разрывается 152-миллиметровый снаряд. Боевик на мгновение замирает на месте в полном недоумении, а затем прекращает съемку и бросается к ближайшему укрытию, чтобы спрятаться от обстрела.

Эксперты отмечают, что военный скорее всего сам накликал на себя артиллерийский снаряд, как и многие другие боевики ВСУ. Все дело в том, что украинские бойцы часто включают сотовые телефоны, сигналы которых мгновенно обнаруживают станции радиотехнической и радиоэлектронной разведки. После этого установить точные координаты мобильного устройства – дело нескольких секунд.

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