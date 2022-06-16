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Военнослужащий 208-го полка Народной милиции ЛНР рассказал об инциденте, произошедшем на заводе «Азот» в Северодонецке 15 июня.

Он поведал, как украинские боевики наказывают своих сослуживцев, которые понимают всю бессмысленность сопротивления и пытаются сдаться в плен. Так, один из них пытался сложить оружие и даже вышел на территорию промзоны из укрытия. Но его застрелили свои же выстрелом в спину.

Боец также рассказал, что одному из военнослужащих удалось сдаться. Он вышел совершенно случайно и был тут же взят в плен. При этом он сообщил, что просто заблудился, а гуманитарный коридор якобы никто и не запрашивал.

Напомним, что ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что союзные силы прорвались на завод «Азот», но выбить оттуда боевиков ВСУ пока не могут. Там находится до тысячи солдат противника, которые используют в качестве «живого щита» мирных граждан.

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