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Боец отряда чеченского командира Тимура Ибриева Геннадий Дубовой рассказал о том, что успехов в спецоперации удается добиться за счет сплоченности бойцов. И чеченские, и российские солдаты понимают друг друга с полуслова.

В своем интервью изданию “Украина.ру” Дубовой рассказал, как в последнем бою был обнаружен тяжелораненый резервист. Чеченские военнослужащие оперативно достали раненного из-под огня, они пытались всеми силами спасти ему жизнь, но боец был очень тяжело ранен, поэтому умер у них на руках.

Геннадий Дубовой рассказал и про тяжелое ранение в живот своего друга. Он поделился своими воспоминаниями: «Я его перемотал, перетянул эластичной повязкой, говорю: «Тебя довести до укрытия»? Он говорит: «Бой, стреляй! Я дойду»! Встал и попер сам! Сам пошел!».

Боец отметил, что между русскими и чеченскими военнослужащими полностью отсутствуют проблемы с коммуникацией. В отряде точно знают о том, что ни один из сослуживцев не подведет.

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