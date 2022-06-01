Постпред Венгрии потребовал не включать в новый санкционный список патриарха Кирилла, а также высказал ряд претензий по поводу нефтяного эмбарго, пишет американское издание Bloomberg.

О возможном внесении в санкционный список патриарха Кирилла ранее заявил глава европейской демократии Жозеп Боррель. Он заявил, что подобное решение может быть принято в рамках шестого пакета санкций против России, передает РИА Новости.

Постпред Венгрии высказался категорически против такого решения. Журналисты Bloomberg отмечают, что согласование нового пакета санкций может продлиться дольше, чем планировалось, так как позиция Будапешта не согласуется с намерениями Евросоюза.

Напомним, что Венгрия выступает также против эмбарго на российские энергоносители, мотивируя эту позицию защитой собственных национальных интересов.