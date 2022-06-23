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Покупатели российской нефти стараются скрыть её происхождение, чтобы не возникло проблем из-за санкции, которые были введены в отношении России. Такое предположение делает Bloomberg. Агентство сообщает, что танкеры с российским углеводородным сырьём всё чаще передвигаются инкогнито, отключая трекеры.

Издание, в частности, ссылается на случаи, которые недавно произошли у Азорских островов. На подходе к ним с радаров пропали уже три танкера за последние две недели. Возможно, в этой части Атлантического океана нефть с одного судна перегружали на другое, предполагает Bloomberg. Подобная практика не нова: ранее похожим способом покупатели скрывали происхождение нефти из Венесуэлы и Ирана.

Ограничение на ввоз нефтепродуктов из России страны Евросоюза утвердили в рамках шестого пакета санкций против России. Причём правила касаются морских перевозок нефти, в то время как перекачка сырья по трубопроводам пока не останавливается.

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