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Запад ждет серьезный “провал” из-за отказа ряда мировых стран критиковать действия России на Украине. Об этом сообщили эксперты агентства Bloomberg. Подробности передает РИА Новости.

Ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались поддерживать западную политику в отношении России и критиковать спецоперацию. Власти этих стран убеждены, что США делают “серьезную ошибку”.

В ходе голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее “осуждения” воздержались 35 стран, включая Китай, Индию и ЮАР. Эксперты издания отметили, что многие страны поняли, что союз с Америкой “бесперспективен”.

О том, что США лишаются поддержки, стало понятно и на Саммите Америки. В мае фиаско потерпел саммит США-АСЕАН в Вашингтоне. У Америки становится все меньше союзников, которые готовы поддержать ее направление политики.

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