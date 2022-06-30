читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкая компания Bayernoil планирует на несколько дней приостановить поставки мазута и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов в городах Нойштадт-на-Дунае и Фобург-на-Дунае, сообщает издание Bloomberg.

В качестве причины руководство компании называет удар молнии по одному из этих предприятий. По какому именно, не уточняется, передает портал «Прайм».

Эксперты отмечают, что компания Bayernoil столкнулась с какими-то проблемами за несколько недель до удара молнии. В настоящий момент грузовики, которые прибывают на предприятия компании для загрузки сырья, вынуждены в течение длительного времени стоять в огромных очередях.

Кроме того, компания остановила нефтеперерабатывающие заводы в Швехате (Австрия) и в Бургхаузене (Германия). Аналитики Bloomberg уверены, что все происходящее – результат существенного уменьшения поставок нефти из России.

Вам может понравиться

Военный эксперт Рожин рассказал, как проломили оборону ВСУ в Славянске и Краматорске

Результаты продвижения российской армии на славянско-краматорском направлении пока не такие успешные, как это было в ЛНР. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин. Сейчас российские военные пытаются пробить защиту у

Военный эксперт Алехин рассказал о постепенной утрате деморализованными ВСУ боеспособности

Отступление утратившей боеспособность украинской армии из Лисичанска больше похоже на паническое бегство. Боевики не хотят оказаться в котле и бегут из города, разбиваясь на мелкие разрозненные группы, рассказал военный эксперт

В России могут отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД

За незначительные нарушения Правил дорожного движения (ПДД), которые вряд ли приведут к трагическим последствиям, предлагается отменить штрафы. Соответствующие изменения прописаны в новом законопроекте, который рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом пишут
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |