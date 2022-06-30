Немецкая компания Bayernoil планирует на несколько дней приостановить поставки мазута и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов в городах Нойштадт-на-Дунае и Фобург-на-Дунае, сообщает издание Bloomberg.

В качестве причины руководство компании называет удар молнии по одному из этих предприятий. По какому именно, не уточняется, передает портал «Прайм».

Эксперты отмечают, что компания Bayernoil столкнулась с какими-то проблемами за несколько недель до удара молнии. В настоящий момент грузовики, которые прибывают на предприятия компании для загрузки сырья, вынуждены в течение длительного времени стоять в огромных очередях.

Кроме того, компания остановила нефтеперерабатывающие заводы в Швехате (Австрия) и в Бургхаузене (Германия). Аналитики Bloomberg уверены, что все происходящее – результат существенного уменьшения поставок нефти из России.