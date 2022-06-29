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Известные блогеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) рассказали, как разыграли мэров сразу нескольких европейских столиц, связываясь с ними от имени киевского градоначальника Виталия Кличко.

Пранкеры признались в этом в интервью немецкому изданию Spiegel, журналисты которого задали прямой вопрос, а не российские ли блогеры имитировали видеоконференцию с Кличко. Вован и Лексус сообщили, что в ближайшее время все подробности этого пранка появятся в Сети.

Розыгрыши мэров продолжались с начала июня. Сейчас известно, что «жертвами» пранков стали градоначальники Будапешта, Вены, Мадрида и Варшавы. Кроме того, на удочку Вована и Лексуса попалась правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей. Именно она 24 июня сообщила СМИ, что около 30 минут говорила с «Виталием Кличко», но потом вдруг заподозрила розыгрыш и резко прервала беседу.

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