Компания Windows усовершенствовала собственное программное решение Microsoft Defender и оснастила его функцией блокировки компьютеров, зараженных вирусами. Теперь такой ПК будет числится «на карантине» и не сможет рассылать сообщения с вредоносным ПО на другие устройства.

Новая опция Microsoft Defender for Endpoint даст возможность администраторам отправлять зараженные компьютеры на карантин, чтобы предотвратить распространение вирусов по всей сети. Как только они это сделают, все находящиеся онлайн системы не смогут соединяться с ПК, на котором обнаружился вирус.

Функция разработана только для тех компьютеров, в которых используются операционные системы Windows Server 2019, Windows 10 и более поздними версиями. Также на них должно быть установлено антивирусное решение Microsoft Defender for Endpoint.