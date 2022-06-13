Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Windows усовершенствовала собственное программное решение Microsoft Defender и оснастила его функцией блокировки компьютеров, зараженных вирусами. Теперь такой ПК будет числится «на карантине» и не сможет рассылать сообщения с вредоносным ПО на другие устройства.

Новая опция Microsoft Defender for Endpoint даст возможность администраторам отправлять зараженные компьютеры на карантин, чтобы предотвратить распространение вирусов по всей сети. Как только они это сделают, все находящиеся онлайн системы не смогут соединяться с ПК, на котором обнаружился вирус.

Функция разработана только для тех компьютеров, в которых используются операционные системы Windows Server 2019, Windows 10 и более поздними версиями. Также на них должно быть установлено антивирусное решение Microsoft Defender for Endpoint.

Вам может понравиться

Американские колонны вошли на север провинции Эль-Хасеке в Сирии

В северной части сирийской провинции Эль-Хасеке появились американские войска, сообщает портал Avia.Pro, ссылаясь на опубликованные в Сети фотографии, сделанные местными журналистами. На снимках можно увидеть крупные колонны бронетехники ВС США,

ВСУ ждали высадки российского десанта в Мариуполе, Одессе и Николаеве с минными полями на пляжах

Киев рассчитывал, что эшелонированная оборона на Донбассе позволит ему сдержать российскую армию, однако сильно просчитался. ВС РФ отказались от лобовых атак и активно задействовали артиллерию и авиацию, чтобы перемалывать боевиков

The Globe and Mail: Канада и Дания урегулировали длившийся с 1973 года территориальный спор

Остров Ганза, который с 1973 года оставался спорной территорией, будет поделен между Данией и Канадой. Спустя 49 лет Копенгагену и Оттаве все же удалось урегулировать спор, возникший из-за этой территории.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |