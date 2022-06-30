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Плотоядное растение Nepenthes pudica обычно заманивают своих жертв с помощью ловушек, имеющих форму кувшина. Попадающие в них насекомые уже не могут выбраться и постепенно растворяются в соках пищеварительной системы.

Однако в 2012 году ученые, принимавшие участие в полевой экспедиции на Северном Калимантане, открыли еще один способ охоты этих растений.

Они расставляли свои ловушки-кувшинчики не на поверхности, а под землей. Там же они и переваривали насекомых, попавшихся в капканы. Ученые исследовали представителей 17 видов Nepenthes pudica и каждый из них вел себя подобным образом.

По мнению экспертов, под землей условия более стабильные, чем на поверхности, там постоянно сохраняется повышенная влажность, поэтому в жару или засуху именно туда слетается потенциальная добыча плотоядных растений.

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