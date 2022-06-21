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Фильм “Бэтмен”, мировая премьера которого прошла ещё в начале марта этого года, удачно стартовал и в российском прокате спустя больше двух с половиной месяцев. С 16 по 19 июня картина Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли заработала почти 10,5 миллионов рублей, заняв первое место по сборам за выходные дни.

Такие данные приводятся в ЕАИС. По данным за указанный период, супергеройский боевик занимает шестую строчку. Однако все кинокартины, которые размещены на позициях выше, находятся в прокате уже две-три недели.

Нового “Бэтмена” в российских кинотеатрах должны были показывать в начале марта одновременно с мировой премьерой. Однако на фоне начавшейся специальной военной операции в Донбассе кинокомпания Warner Bros. отменила показ фильма в России. Впрочем, все необходимые соглашения с прокатчиками были заключены ещё до 24 февраля, поэтому, как утверждают представители кинотеатров, “Бэтмена” в середине июня стали показывать на легальных основаниях. При этом все необходимые отчисления правообладателям будут производиться.

В начале марта о разрыве отношений с российскими прокатчиками заявили несколько крупных голливудских студий. Пока ни одна из них на заявила о возобновлении показов своих фильмов в России.

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