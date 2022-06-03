Украинские военные бросили в кустах свою бронетехнику и сбежали с поля боя, но их действия не остались незамеченными. Беспилотник, который корректировал артиллерийский огонь, хоть и случайно, но заснял их бегство на видео, рассказал портал Avia.Pro.

Беспилотный аппарат указывал местонахождение целей российской артиллерии, что позволило успешно поразить два украинских бронетранспортера и 5 танков. При этом он снял забавное видео. Группа боевиков ВСУ, состоящая минимум из 10 человек, загнала свою бронемашину в кусты и бросилась наутек в заросли. Причем бежали боевики в сторону, противоположную движению основных сил.

Через пару минут следом за ними дезертировали с поля боя еще человек 20, которые до этого также прятались в кустах. При этом их техника вряд ли получила критические повреждения. Боевики вполне могли продолжать бой, но предпочли другой выход.