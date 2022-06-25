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Жители ряда бельгийских муниципалитетов, которые ранее приютили у себя дома беженцев с Украины, просят найти для них новых работодателей. И связано это не только с наступлением лета и периода отпусков, передает РИА Новости.

Так, мэр муниципалитета Везембек-Оппема Фредерик Пети рассказал, что многие украинские беженцы ударились в беспробудное пьянство и ведут себя ненадлежащим образом. Они не проявляют уважения к местным жителям, часто хамят, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Также возникают и другие разногласия с беженцами. Некоторые из них даже пытаются наладить в Бельгии личную жизнь, причем ведут себя достаточно агрессивно.

Местные жители отмечают, что правительство Бельгии обязалось приютить беженцев с Украины на три месяца, однако этот срок истек. Кроме того, бельгийцы, по крышей которых живут украинцы, считают слишком мизерной финансовую поддержку, выделяемую властями.

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