В ходе пресс-конференции по результатам саммита НАТО президент США Джо Байден сперва заявил, что Вашингтон будет поддерживать ВСУ до момента их победы над гражданами Украины. Но потом все же исправился.

«Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть, что русские не победят», – заявил американский лидер.

Напомним, что на саммите НАТО в Мадриде, который начался 28 июня, была принята новая стратегическая концепция Альянса. Согласно этому документу, Россия признана главным противником Запада.

Также участники саммита не забыли и Китай, который, по их заявлениям, бросает вызов демократическим западным ценностям и интересам, а также намеревается разрушить существующий миропорядок и международную систему безопасности.