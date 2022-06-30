Соединенные Штаты не намерены больше страховать российские суда, заявил президент Джо Байден. Он отметил, что союзники Вашингтона также перестанут выдавать страховки, чтобы пресечь транспортировку нефти из России.

По словам Байдена, такой подход позволит создать серьезные сложности Москве, так как теперь она не сможет доставлять нефть тем странам, которые не присоединились к эмбарго и продолжают приобретать в РФ энергоносители.

Также Байден погрозил введением ценовых лимитов, которые не позволят России получать крупную прибыль на продаже черного золота. Он заявил, что США, помимо всего прочего, намерены прекратить поставлять технологии, чтобы создать Москве проблемы еще и с добычей нефти.