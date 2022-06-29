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Американский президент Джо Байден, славящийся своими конфузами, в очередной раз оказался в центре внимания. На саммите НАТО в Мадриде он нарушил королевский протокол.

Глава государства сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с королем Филиппом VI, а затем вообще приобнял ее за талию.

Первая леди США Джилл Байден тоже выделилась на этой встрече. Она поставила в неудобное положение королеву Испании, так как приехала с опозданием, кроме того, она забыла снять солнцезащитные очки в начале встречи.

Джо Байден уже неоднократно нарушал королевский протокол. В 2021 году он приехал с женой на саммит “Большой семерки” позже королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, что саммит НАТО начался в Мадриде 28 июня. На нем страны планируют принять новую стратегию, в которой Россия будет представлена как “непосредственная угроза коллективной безопасности”.

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