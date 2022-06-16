Соединенные Штаты продолжают накачивать Украину своим оружием. В очередном пакете военной помощи президент США Джо Байден пообещал отправить в Киев два береговых ракетных комплекса Harpoon.

Портал Avia.Pro отмечает, что степень опасности этих БРК для российских боевых кораблей будет зависеть от того, какие ракеты Соединенные Штаты отправят на Украину. Наиболее продвинутый вариант боезарядов позволяет поражать морские цели на расстоянии в 260 километров, что создаст ВС РФ серьезную угрозу.

В настоящий момент известно, что управление комплексами и определение целей для них будут осуществляться при непосредственном участии США. Как именно они это реализуют, пока секрет, однако эксперты предполагают, что Вашингтон разместит на территории Румынии радиолокационные станции для «Гарпунов» и будет с их помощью выявлять цели для ударов.