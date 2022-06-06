Польша не станет мириться с проявлением национализма со стороны украинских беженцев, которым предоставлено политическое убежище. Все это не останется безнаказанным. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов.

Эксперт отметил, что в настоящее время поляки проводят на полигонах подготовку группировки, которая состоит из 70 000 военнослужащих. По словам Баширова, в состав этой группировки включены украинские полицейские и военнослужащие. Группировка создается с целью проведения тренировочных маневров по отработке приемов тактического взаимодействия различных подразделений.

Политолог прокомментировал: «С большей долей вероятности группировку готовят не для отправки на Донбасс, а для оккупации западных областей Украины под предлогом проведения польской миротворческой операции».

Польские власти не оставляют надежду, что смогут на фоне конфликта на Украине вернуть территории, которые они считают своими.