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После провального штурма острова Змеиный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отдавал приказа проводить атаку. Это спровоцировало недовольство военных, которые вполне могут готовить переворот, чтобы сбросить действующего главу государства, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Он рассказал о брожениях в рядах ВС Украины, массовых сдачах в плен военнослужащих, игнорировании приказов Зеленского. Так, главнокомандующий ВС Валерий Залужный уже неоднократно заявлял о необходимости отступления на Донбассе, однако президент упрямо не хочет слушать военных. Он требует сражаться до конца, несмотря на серьезные потери, которые несет украинская армия.

Зеленский также поручил принять законопроект разрешающих без суда и следствия расстреливать военных, которые хотят сдаться в плен либо дезертируют с поля боя. Все чаще появляется информация о массовых арестах и судебных процессах над не желающими воевать боевиками.

По мнению эксперта, противоречия между военными и президентом вполне могут привести к государственному перевороту. В этом случае армия может сбросить главу государства и либо временно взять власть в свои руки, либо провести выборы нового лидера, который прекратит бессмысленную бойню на Донбассе.

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